De Ligt rende la Juventus ancora più social, tra fidanzata influencer ed Instagram

A poco più di un anno dall'arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus dà il benvenuto in squadra al 19enne difensore olandese Matthijs De Ligt, che i bianconeri hanno strappato dall'Ajax per circa 75 milioni di Euro. Il giovane giocatore porterà con se in Italia anche la fidanzata Annekke, una delle influencer più popolari d'Olanda.

Annekke Molenaar, questo il nome della modella ed influencer, infatti vanta oltre 212 mila followers su Instagram, che la rendono una delle personalità pubbliche più popolari del paese dei tulipani. Numeri importanti, ma comunque inferiori rispetto a quelli del giovane fidanzato, che vanta già 3,1 milioni di followers sulla piattaforma di condivisione fotografica, che sicuramente aumenteranno a seguito dell'annuncio ufficiale da parte del club di Torino.

Sempre restando in ambito social, De Ligt non va a smuovere la classifica dei calciatori della Juventus più seguiti: al primo posto resta sua Maestà Cristiano Ronaldo, con 175 milioni di followers, seguito da Paulo Dybala a 31,7 milioni e Juan Cuadrado, a quota 7,4 milioni.

Complessivamente, l'account Instagram dei Campioni d'Italia è fermo a 29 milioni di followers, ma vista la popolarità di cui gode De Ligt in patria, è facile intuire un aumento del numero di interazioni anche dall'Olanda.

