Death Stranding, Guardians of the Galaxy e Metro Exodus: c'è FSR 2.0

A distanza di una manciata di ore dall'arrivo della mod per FSR 2.0 su Red Dead Redemption 2, ormai leggendaria visti i suoi trascorsi su altri titoli di spessore, un modder è riuscito a portarla anche su un altro set di giochi molto interessante.

In queste ore, infatti, PotatoOfDoom è riuscito a rendere compatibile la mod anche con Metro Exodus: Enhanced Edition, Marvel's Guardians of the Galaxy, Control e Death Stranding, una selezione piuttosto ricca che ora potrà beneficiare, pur con qualche compromesso, dell'ottima tecnologia di upsampling temporale di AMD, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra prova di FSR 2.0.

Allo stato attuale, non vi sarebbero prove certe del funzionamento su tutti questi titoli e sconsigliamo agli utenti meno consapevoli di provare ad applicarla e di attendere un rilascio ufficiale.

Al di là del beneficio in termini di performance, infatti, viene richiesto di maneggiare file dll e di apportare modifiche al Registro di sistema.

Questo workaround a ogni modo sta rendendo possibile un'adozione estremamente rapida di FidelityFX Super Resolution 2, a un ritmo di fatto superiore sia a FSR 1.0 che al DLSS nelle sue varie iterazioni.

Nonostante ciò, anche l'implementazione ufficiale sembra procedere a spron battuto così come il fratello di prima generazione. Infatti, FSR 1.0 è attualmente disponibile su ben 110 giochi.