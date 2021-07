La Death Valley ha raggiunto i 54,4 °C, una delle temperature più alte mai raggiunte

La Valle della Morte in California ha sicuramente un nome e deve mantenerlo. Venerdì 9 giugno, infatti, la Death Valley ha registrato sul termometro 54,4 °C. Una temperatura ancora più calda - di ben 56,6 °C - è stata successivamente rilevata domenica 11 giugno nel cuore della valle.

Tuttavia sembra esserci un piccolo problema di ufficialità: queste temperature sembrano essere più alte della lettura ufficiale, per questo motivo molte volte non rappresentano la realtà (e non vengono registrate). Il "picco di termometro" più affidabile di 54,4°C è stato osservato venerdì... e rimane una delle temperature più calde mai registrate.

La Death Valley è uno dei luoghi più aridi della Terra (anche se non è il luogo più caldo del nostro pianeta) con una piovosità media annua di appena 6 centimetri. É la forma e la profondità dell'area che conferiscono alla zona la sua fama: la valle è una conca che si trova a 86 metri sotto il livello del mare ed è circondata da alte catene montuose.

Nella zona le montagne circostanti intrappolano il calore e l'aria calda. Quest'ultima alla fine diventa leggermente fredda e viene respinta verso il fondovalle, un effetto che non fa altro che riscaldare e condensare ulteriormente l'aria a livello del suolo. Il risultato finale? Ondate di aria surriscaldata che pompano attraverso la valle.

Sicuramente le alte temperature non si sono verificare solo nella Valla della Morte, perché in America stanno diventando comuni (come dimenticarsi della Cupola di Calore che ha colpito il Nord e il Canada). Non solo: in California e in Nevada questa settimana sono attese temperature di 47 °C.