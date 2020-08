Death Valley: temperatura record di 54,4 gradi Celsius, la più alta mai raggiunta

Quella che potrebbe essere la temperatura più alta mai registrata in modo affidabile sulla Terra, di 54,4° C, potrebbe essere stata raggiunta nel Death Valley National Park, in California. La registrazione è stata verificata dal Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti. Si prevede, inoltre, che le temperature aumenteranno ulteriormente.

La lettura, effettuata domenica, è stata registrata a Furnace Creek (un nome davvero perfetto) nella Death Valley. Prima di questo nuovo record, la temperatura più alta registrata in modo affidabile sulla Terra era di 54° C , sempre nella Death Valley, nel 2013. Una lettura più alta, di ben 56,6° C, è stata presa un secolo prima, ma non è stata ritenuta valida.

Si prevede che l'ondata di caldo raggiungerà il suo picco lunedì e martedì, prima che le temperature inizino a scendere più tardi nella settimana. Tuttavia, il caldo soffocante continuerà per almeno altri 10 giorni. L'ente di sanità pubblica degli Stati Uniti, il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), afferma che le ondate di calore hanno ucciso in media più persone di qualsiasi altro evento meteorologico estremo nel paese.

Pensate che in questo luogo non possa esserci alcuna forma di vita? Vi sbagliate! Nella Valle della Morte si trovano 600 tipi di piante e fiori del deserto, adattate all'alta temperatura, al forte vento e alla scarsità d'acqua. Lo stesso vale per gli animali: possiamo trovare 260 specie di uccelli, 40 specie di mammiferi, 36 specie di rettili, 17 specie di lucertola e 19 specie di serpente.