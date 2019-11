Debutta Alexa Home Theater: funzionamento, configurazione e compatibilità

Amazon ha annunciato l'introduzione di una nuova funzionalità per i dispositivi Alexa e Fire TV, che ora si possono collegare tra loro. Gli utenti, grazie alla feature Alexa Home Theater sarà possibile guardare i propri programmi e film preferiti su Fire TV ascoltando l'audio sugli Echo accoppiati, il tutto via wireless e senza usare cavi.

In fase di configurazione sarà possibile scegliere varie opzioni per gli altoparlanti, tra cui 1.0 e 2.0 e per chi possiede Echo Subs anche 1.1 e 2.1.

Compatibilità Alexa Home Theater

Amazon Fire TV Stick 4K

Echo Dot (3a generazione)

Echo (2a, 3a generazione)

Echo Plus (2a generazione)

Echo Dot con orologio

Echo Studio

I possessori delle attuali generazioni di Echo ed Echo Plus, inoltre, potranno godere anche dell'audio in Dolby Audio senza fili, mentre coloro che hanno acquistato Echo studio potranno godere della qualità Dolby Atmos.

Come configurare Alexa Home Theater

La configurazione è molto semplice:

Collegare la Fire TV ed il dispositivo Echo desiderato (o più di uno) sotto la stessa connessione WiFi ed assicurarsi che siano associati allo stesso account Amazon Nell'applicazione Alexa, selezionare l'icona "Dispositivi" e quindi cliccare su "+" Selezionare "Configura il sistema audio" dalla finestra delle opzioni disponibili e quindi fare click su "Home Theater" Impostare il proprio dispositivo Fire TV e quindi rinominare il nuovo sistema di home theater Selezionare i dispositivi Echo che si vogliono usare come altoparlanti

Nel documento di supporto Amazon sottolinea che è possibile configurare fino a due altoparlanti, insieme ad un Echo Sub opzionale. Le istruzioni presenti sulla TV faranno il resto.