Debutta su Google il Doodle e la mappa sulla diffusione del Coronavirus

Un Doodle contenente tutte le notizie e risposte alle domande più frequenti sul Coronavirus. E' questa l'idea messa in campo da Google per garantire un'informazione costante sulla pandemia da Covid-19. Il colosso dei motori di ricerca ha infatti lanciato anche in Italia il nuovo logo che si trasforma in un vero e proprio hub.

Basta infatti collegarsi alla homepage di Google e cliccare sul Doodle per accedere ad un'ampia gamma di informazioni sul Coronavirus.

Google ha infatti lavorato alacremente per mettere a disposizione dei propri utenti news verificate provenienti da fonti affidabili. Sulla parte alta infatti vengono visualizzate le ultime notizie sullo stato dell'epidemia in Italia e nel mondo, mentre la colonna di destra è dedicata alle statistiche, con tanto di mappa del Coronavirus aggiornata ad intervalli regolari corredata da una tabella con le statistiche sui casi confermati, i guariti ed i decessi. Sulla mappa Google sottolinea che "non tutti i casi sono casi confermati. Le statistiche includono soltanto le persone che sono risultate positive al virus. Le regole per i test e la disponibilità dei test variano in base al paese".

Tramite le opzioni sulla colonna sinistra invece è possibile ottenere delle nozioni generali sulla malattia come i sintomi, la prevenzione e le cure.

Questa nuova serie di strumenti si aggiungono alla mappa della John Hopkins University, lanciata ormai qualche mese fa e divenuta famosa a livello mondiale.