Debutta in Italia Amazon Key: i pacchi si ricevono anche quando non si è in casa

A poco più di tre anni dal lancio negli USA di Amazon Key, vale a dire il servizio che consente di ricevere i pacchi anche quando non si è in casa, il colosso di Seattle ha annunciato l’arrivo di Key anche nel nostro paese.

In Italia, almeno inizialmente, Amazon Key con Laserwall sarà disponibile in “mille condomini selezionati” a Milano e Roma. L’aggiunta di Laserwall rappresenta una garanzia di sicurezza extra per i clienti in quanto consente di controllare gli accessi al condominio attraverso una bacheca digitale (tutte le informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale di Laserwall) e chiavi dematerializzate.

Analogamente a quanto accade negli USA, anche in Italia i corrieri che consegnano con Amazon Key otterranno un accesso temporaneo al condominio: a questo punto la tecnologia di riconoscimento dell’e-commerce provvederà ad effettuare l’identificazione e quindi darà l’ok a consegnare il pacco.

Per i condomini scelti (il cui numero probabilmente crescerà prossimamente) è necessario installare un dispositivo ad hoc che si interfaccerà con i sistemi di Amazon.

Sempre riguardo le consegne, di recente negli USA Amazon ha dato il via alle consegne da supermercati e centri commerciali, e non è chiaro se l’e-commerce stia lavorando anche per portare questo sistema anche nel Bel paese o meno.