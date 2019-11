Debutta in Italia Apple TV+: prezzi, come vederlo gratis, catalogo e tv compatibili

Dopo la presentazione di qualche mese fa, è ufficialmente disponibile in Italia il servizio Apple TV+, la risposta della società di Cupertino a Netflix ed Amazon Prime. Vediamo insieme come funziona e come vederlo gratis.

Come vedere Apple TV+ gratis

Apple TV+ è disponibile gratuitamente per i primi sette giorni. L'iscrizione può essere effettuata tramite il sito web ufficiale, usando il proprio Apple ID. Dopo la prima settimana gratuita, il servizio si rinnoverà a 4,99 Euro al mese.

Per coloro che hanno acquistato un nuovo dispositivo Apple dopo il 10 Settembre, è disponibile un anno gratuito. L'attivazione del periodo gratuito è disponibile per i prossimi tre mesi, dopo di che si perderà la possibilità di accedere all'offerta.

Catalogo di Apple TV+

Il catalogo comprende allo stato attuale meno di dieci contenuti, tra cui:

The Morning Show

See

For All Mankind

Dickinson

La madre degli elefanti

Helpsters

Lo scrittore fantasma

Snoopy nello spazio

Apple però ha già annunciato che il 28 Novembre arriverà Servant, mentre Truth Be Told sarà pubblicato il 6 Dicembre.

Dispositivi compatibili con Apple TV+

Apple TV+, ovviamente, è compatibile con tutti i dispositivi Apple basati sulle ultime versioni di iOS, iPadOS, tvOS e macOS. Il servizio supporta i browser Safari, Firefox e Chrome: si può accedere semplicemente dal sito web.

Per quanto riguarda i TV compatibili, di seguito la lista di Samsung ed LG:

Samsung FHD/HD: serie 4 e 5 (2018)

Samsung QLED 4K: Q6, Q7, Q8 e Q9 (2018 e 2019)

Samsung QLED 8K: Q9 (2019)

Samsung The Frame (2018 e 2019)

Samsung Serif (2019)

Samsung UHD: serie 6, 7 e 8 (2018 e 2019)

LG OLED (2019)

LG NanoCell SM9X (2019)

LG NanoCell SM8X (2019)

LG UHD UM7X (2019)

Secondo gli analisti, entro il 2020 potrebbe toccare quota 100 milioni di abbonati. E voi, avete iniziato la prova?