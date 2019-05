Debutta in Italia Facebook Film: la passione per il cinema diventa social

Dopo un breve periodo di test all'estero, debutta in Italia la nuova funzionalità di Facebook, battezzata semplicemente "Film", attraverso cui il social network di Mark Zuckerberg mira a rendere la passione per il cinema ancora più social.

Lanciata inizialmente negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada, Film permette agli utenti di accedere agli orari degli spettacoli cinematografici più vicini, per poi condividere l'esperienza con gli amici tramite una vasta serie di contenuti.

Film è accessibile dal menù generale dell'applicazione, a cui è stata aggiunta l'icona di una bobina cinematografica. Tramite questa sezione si accederà a "Film", che appunto consente di accedere all'elenco degli spettacoli in programmazione nei cinema più vicini, con tanto di trama, trailer ed informazioni sul cast. "Cinema" invece consente di consultare la lista delle sale, gli orari degli spettacoli e nel caso in cui un cinema dovesse consentirlo, anche di prenotare in rete un biglietto. Al termine della procedura d'acquisto agli utenti sarà fornito un codice a barre o QR Code dell'e-ticket da presentare alla cassa.

Dal prossimo 3 Giugno debutteranno su Facebook altre opzioni legate al mondo cinematografico. Gli utenti che metteranno il like alla pagina di un film in uscita potranno accedere ai pulsanti "Mi Interessa" e "Controlla Orari", che permettono di restare aggiornati.