Debutta anche in Italia NewsGuard, l'estensione contro bufale e fake news

Ha fatto il suo debutto nella giornata di ieri, anche nel nostro paese, NewsGuard. L'estensione, che può essere installata tramite un click su Chrome, Edge, Firefox e Safari, ha l'obiettivo di fornire una navigazione ad internet più sicura dal punto di vista delle bufale e fake news.

Nata dall'idea di Steven Brill e Gordon Crovitz, negli Stati Uniti NewsGuard ha analizzato oltre due mila siti, con uno solo scopo: combattere la disinformazione e la propagazione delle bufale. La startup vanta anche la consulenza dell'ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia, il cofondatore di Wikipedia Jimmy Wales e l'ex Primo Ministro della Danimarca, Anders Fogh Rasmussen.

E' bene precisare che NewsGuard non applica alcun tipo di censura o rimozione dei contenuti. Il sistema infatti altro non è che un filtro che applica delle etichette sulle notizie, per consentire agli utenti di misurare l'attendibilità. Sostanzialmente, quindi, altro non è che un sistema di valutazione tramite quattro bollini che segnalano se "un determinato sito cerca di fare giornalismo in modo responsabile, o se invece persegue degli obiettivi nascosti, e intenzionalmente diffonde falsità o propaganda".

In questo modo i lettori, soprattutto i meno esperti, hanno tra le mani un elemento per contestualizzare la notizia che stanno leggendo.

I siti sono raggruppati in quattro categorie, che sono contraddistinti da altrettanti bollini:

Verde: se il sito rispetta tutte le norme di credibilità e trasparenza;

Rosso: se non soddisfa i nove criteri di valutazione;

Satira: se si tratta di un sito satirico;

Piattaforma: se il sito in questione è un contenitore di contenuti prodotti dagli utenti, che non vengono esaminati prima delle pubblicazione.

Il processo di valutazione è molto scrupoloso ed avviene per mano di un team di giornalisti che raccolgono anche informazioni per verificare i dettagli più importanti sulla proprietà, i finanziamenti, la credibilità e la trasparenza dei siti.

Per ciascuno dei nove criteri viene assegnato un punteggio. Qualora la somma dovesse essere inferiore a 60, viene automaticamente applicato il bollino rosso.