Debutta in Italia Urbanista, con i primi modelli di cuffie ANC: si parte da 69 Euro

E' stato annunciato oggi l'arrivo in Italia di Urbanista, il marchio audio svedese fondato nel 2010, che ha riscosso un successo importante negli oltre 90 paesi in cui è disponibile ed ora punta a conquistare anche il nostro paese. In occasione del debutto, Urbanista ha lanciato tre modelli di auricolari e cuffie ANC.

Di seguito il comunicato stampa ufficiale.

Urbanista Miami, le cuffie over-ear con ANC

Disponibile in quattro eleganti colori: Ruby Red (rosso), Teal Green (verde), Midnight Black (nero) e Pearl White (bianco), le cuffie Bluetooth over-ear Miami di Urbanista sono ricche di funzionalità e progettate per la vita in movimento. Combinano una assoluta vestibilità, un suono cristallino e isolato, il design e l’affidabilità scandinava. Le Urbanista Miami consentono agli ascoltatori di bloccare completamente il mondo esterno grazie all’Active Noise Cancelling - cancellazione attiva del rumore - (ANC) o di rimanere connessi con l’esterno senza interrompere l’esperienza audio grazie all’Ambient Sound. Le Miami offrono fino a 50 ore di riproduzione e consentono di abbinarle automaticamente ai tuoi dispositivi iOS e Android, tramite Bluetooth 5.0. Le eleganti cuffie alla moda sono regolabili per una vestibilità personalizzata e i morbidi cuscinetti imbottiti si adattano perfettamente all’orecchio per un ascolto confortevole tutto il giorno. Per la voglia di viaggiare e la comodità degli urbanisti, la confezione include una custodia da viaggio rigida, un cavo AUX, un adattatore per aereo e un cavo di ricarica USB di tipo C.

Prezzo consigliato al pubblico: 149,00 EUR

Urbanista London, gli auricolare True Wireless con ANC

L'ultimo fiore all'occhiello lanciato da Urbanista sono gli Urbanista London, le True Wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC) e modalità Ambient Sound. Quest’ultima ti consente di rimanere connesso con l’ambiente circostante e partecipare alle conversazioni senza interrompere le chiamate o la tua esperienza musicale, mentre la cancellazione attiva del rumore riduce il rumore esterno fornendo un suono chiaro e di qualità per una totale immersione nella musica. Gli auricolari Urbanista London sono progettati per dare il meglio anche nelle telefonate. Il microfono, studiato per un audio ottimale, regala conversazioni chiare e nitide anche in uscita, senza fastidi, così il tuo interlocutore non perderà nemmeno una sillaba. In più hanno un grado di impermeabilità IPX4 che li protegge dagli schizzi d'acqua provenienti da qualsiasi angolazione. La custodia di ricarica compatibile con la tecnologia wireless Qi offre complessivamente 4 ricariche complete per un tempo totale di riproduzione musicale di 30 ore (ogni singola carica dura fino a 7,5 ore) e si ricarica comodamente in meno di un'ora. Urbanista London è disponibile in 5 eleganti colori: Midnight Black (nero), Rose Gold (rosa), White Pearl (bianco), Dark Sapphire (blu) e Burgundy Red (rosso).

Prezzo consigliato al pubblico: 129 EUR

Urbanista Stockholm Plus, gli auricolari per una vita in movimento

Gli Urbanista Stockholm Plus, sono gli auricolari True Wireless progettati per la vita in movimento e per la massima libertà. Offrono un’ottima qualità del suono e del microfono e sono dotati di controlli intuitivi per il volume e la musica. La compatta custodia di ricarica con un pulsante di ripristino dedicato e un indicatore LED della batteria può contenere fino a 5 ricariche, con un tempo di riproduzione totale di oltre 20 ore.

Gli auricolari True Wireless Urbanista Stockholm Plus sono disponibili in cinque colori trendy, tra cui Midnight Black (nero), Rose Gold (rosa), Olive Green (verde), Titanium (grigio) e Fluffy Cloud (bianco) e vantano la piena compatibilità con i dispositivi iOS e Android.

Prezzo consigliato al pubblico: 69,00 EUR

L'acquisto può essere effettuato tramite il sito web ufficiale e presso i negozi selezionati.