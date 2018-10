Debutta National Geographic+, il nuovo servizio esclusiva di Sky On Demand

Debutta oggi 1 Ottobre il nuovo servizio National Geographic +, disponibile in esclusiva su Sky On Demand e che propone una selezione di contenuti scientifici e storici, tra cui figurano le migliori produzioni del popolare network televisivo.

Nel catalogo trovano spazio documentari e docu-serie sui temi più attuali e popolari. E' presente una ricca selezione di contenuti incentrati sullo Spazio, Marte, Ingegneria, Motori, Dinosauri, a cui si affiancano le serie di successo come Indagini ad Alta quota, Abissi Svelati e Le Origini Dell'Uomo.

Complessivamente, National Geographic + include più di cinquecento episodi, che il canale ha già annunciato diventeranno ottocento entro fine anno, con l'aggiunta di contenuti anche in 4K UHD.

Il servizio è stato appositamente organizzato per categorie e temi per rendere più facile la navigazione per gli utenti, i quali potranno accedere anche ad una vasta gamma di programmi d'attualità.

National Geographic + è disponibile su tutti i dispositivi dai quali è possibile accedere a Sky On Demand, mentre per accedere alla visione dei contenuti in 4K (che a giudicare da quanto affermato dallo stesso canale ancora non è disponibile), è necessario il decoder Sky Q Black o Platinum ed un televisore compatibile.

Per Sky si tratta di un'altra novità importante, che si va ad aggiungere al rinnovamento di Sky Go annunciato nel weekend.