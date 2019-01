Debutta negli USA il nuovo servizio di streaming gratuito di Amazon, IMDB Freedive

Amazon ha lanciato a sorpresa negli Stati Uniti una nuova piattaforma di streaming battezzata Freedive e gestita da IMDb. Il servizio è stato già etichettato da molti come un "Prime Video Lite" in quanto è disponibile solo tramite i dispositivi Fire TV e PC e si basa sugli spot pubblicitari.

Nel catalogo sono presenti anche film di Hollywood come Awakenings, Foxcatcher, Memento, Monster, Run Lola Run, The Illusionist, The Last Samurai e True Romance e serie televisive come Fringe, Heroes, The Bachelor e Without a Trace.

Il funzionamento è molto semplice: qualora uno dei titoli dovesse essere presente sul servizio, nella scheda di IMDb sarà visibile il pulsante "Watch for Free on IMDb Freedive", che farà partire la riproduzione sul PC o in TV tramite il dongle. Come osservato da molti, al momento il motore di ricerca interno on include in filtro che consente di vedere quali sono i titoli presenti nel database di Freedive.

Nella sezione delle FAQ, la società chiarisce che non è possibile acquistare film o eliminare gli annunci pubblicitari. La compagnia di Jeff Bezos afferma inoltre che i contenuti video esistenti (trailer, interviste e serie brevi originali) saranno integrati nel nuovo servizio nel corso delle prossime settimane.

Il lancio di un servizio di streaming gratuito da parte di Amazon era nell'aria già da tempo, nell'ambito della strategia del gigante dei negozi online che mira a competere con colossi come Netflix e Roku. Proprio quest'ultimo negli USA ha da tempo lanciato una piattaforma gratuita basata sugli annunci pubblicitari.