Debutta il nuovo operatore Very Mobile: 30 gigabyte e minuti illimitati a 4,99 Euro

Debutto ufficiale nel nostro paese per il nuovo operatore virtuale di WindTre, Very Mobile, di cui si era ampiamente parlato negli scorsi giorni e settimane. Quest'oggi il nuovo MVNO ha debuttato ufficialmente con la prima offerta, sottoscrivibile dai primi 20.000 clienti attraverso il sito web ufficiale.

A 4,99 Euro al mese è infatti possibile ottenere 30 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutto. E' richiesto un contributo di sottoscrizione (comprensivo di SIM ed attivazione) da pagare una tantum di 5 Euro, mentre la spedizione è gratuita.

L'operatore va ad inserirsi nella stessa fascia di mercato occupata da Ho. Mobile e Kena di Vodafone e Tim, e spera di ottenere lo stesso riscontro. Non è previsto alcun vincolo di contratto, e chiaramente la promozione prevede il rinnovo mensile. Tra i servizi gratuiti compresi nel bundle troviamo "Ti Ho Cercato", "RingMe", l'applicazione ufficiale e la possibilità di usare l'offerta in modalità hotspot per permettere ad altri di collegarsi utilizzando la propria scheda.

Per quanto riguarda l'utilizzo di Very all'estero, in base alla normativa roam like home sarà possibile usare 2,4 gigabyte di internet e tutti i minuti ed SMS senza alcun costo aggiuntivo.

Very garantisce una rete con i 99% di copertura anche in 4G, ed anche la possibilità di ricevere SMS bancari.