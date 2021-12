Debutta oggi la nuova GeForce RTX 2060 da 12GB: in Francia superati i 500 Euro

Oggi, 7 Dicembre 2021, debutta la NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB, la nuova variante della scheda grafica presentata qualche giorno fa da NVIDIA che ha il non facile obiettivo di ridurre la carenza di GPU sul mercato.

Mentre da parte di NVIDIA non sono arrivate comunicazioni ufficiali sul prezzo, in Francia alcuni rivenditori hanno già aggiunto ai loro cataloghi le varianti custom che, come ampiamente prevedibile, hanno prezzi non propriamente accessibili.

La MSI GeForce RTX 2060 Ventus, nella fattispecie, viene venduta da PC21 a 440 Euro (528 Euro IVA inclusa) e 537 Euro (645 Euro IVA Inclusa): si tratta di un prezzo leggermente più basso rispetto all'RTX 2060 SUPER venduta dallo stesso negozio online.

Evidentemente, coloro che si aspettavano prezzi di listino più bassi resteranno delusi, entre non sono emerse informazioni precise riguardo le unità disponibili.

La nuova GPU è basata sull'architettura Turing e sfoggia 2176 CUDA Core con frequenza di base di 1470 MHz che in boost raggiunge i 1650 MHz. La VRAM è da 12GB GDDR6, con bus a 192 bit (dai 256 bit della variante precedente), mentre il TDP è di 185W.

Nel weekend un rapporto emerso in rete ha mostrato che nel 2021 le spedizioni di schede grafiche sono cresciute, sebbene per molti utenti finali siano ancora praticamente introvabili.