Debutta oggi in Italia Ticketmaster, con il 30% dei biglietti Live Nation

Da oggi anche l’Italia entra a far parte del circuito internazionale per la vendita di biglietti, attivo da anni nel resto del mondo e divenuto un colosso mondiale.

L’annuncio è arrivato qualche minuto fa attraverso una mail inviata da Live Nation ai propri iscritti, ed il tempismo non è casuale dal momento che coincide con il ritorno dei Guns N’ Roses in Italia, al Firenze Rocks il prossimo 15 Giugno.

Proprio i biglietti della band di Axl e Slash saranno in vendita sul circuito, che va a mettersi in concorrenza con il tanto bistrattato e criticato Ticketone, finito nell’occhio del ciclone dopo il caso Coldplay di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine lo scorso anno.

La speranza per gli utenti è di ottenere, già nell’immediato, qualche beneficio a livello di prezzi dei tagliandi, ma anche di disponibilità.

Nelle condizioni del servizio leggiamo, finalmente, la possibilità di acquistare i biglietti attraverso eTicket: in questo modo si risparmieranno i 9,90 Euro di spedizione e gli utenti potranno stampare i biglietti a casa, come accade appunto negli altri mercati. Per quanto riguarda i pagamenti, invece, sono accettati i circuiti Visa e MasterCard, con la procedura 3D Secure: Verified by Visa e MasterPass, ma Ticketmaster supporterà anche 18app e la Carta del Docente.

Almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo, l’unico partner sembra essere Live Nation, che a giudicare da quanto emerso metterà in vendita il 30% dei propri biglietti su Ticketmaster Italia.

Gli utenti, però, sui social network non hanno accolto favorevolmente questa novità.