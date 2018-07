Debutta oggi il nuovo Sky Sport: ecco la nuova numerazione ed i nuovi canali

Ci siamo, oggi 2 Luglio, come ampiamente preannunciato, debutta ufficialmente il nuovo Sky Sport. Il pacchetto della pay tv è stato completamente rivoluzionato, con l'aggiunta di nuovi canali e modifiche a quelli esistenti, sia a livello di contenuti che di numerazione.

Resta alla posizione 200 Sky Sport24, con la classica informazione sportiva quotidiana in stile Sky TG24. Al 201 troviamo invece Sky Sport Uno, con il meglio della programmazione sportiva della pay tv, tra cui Wimbledon, che partirà proprio oggi con una programmazione dedicata.

Al 202 invece troverà spazio Sky Sport Football. La scelta è ricaduta su un canale monotematico in quanto l'offerta sportiva calcistica per la prossima stagione è importante. Su questo canale troveranno la loro casa le partite di UEFA Champions League, UEFA Europa League, l'International Champions Cup e la Premier League. Tutto in esclusiva.

New entry anche al 203, con Sky Sport Arena, un canale dedicato (contrariamente a quanto pensato inizialmente) ai grandi eventi sportivi in cui "al centro c'è l'azione", tra cui tennis, wrestling e boxe.

Al 204 invece è presente Sky Sport Golf, che trasmetterà gli appuntamenti più importanti dai green di tutto il mondo, compresa la Ryder Cup.

E nel giorno in cui viene ufficializzato l'arrivo di LeBron James ai Los Angeles Lakers, debutta su Sky Sport Italia, al 205, Sky Sport NBA, su cui verrà trasmessa anche la programmazione originale di NBA TV.

Cambio di numerazione per Sky Sport MotoGP e Sky Sport F1, che passano rispettivamente al 206 e 207.

Chiude, invece, al 208, Sky Sport Serie A, su cui verrà trasmesso il campionato italiano. Nessun canale per la Serie B, aggiudicata da Perform.