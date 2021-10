Debutterà nel 2022 il social network di Donald Trump, TRUTH Social

Dopo il ban di Donald Trump da Twitter e dagli altri social, lo staff dell'ex Presidente degli Stati Uniti aveva svelato le intenzioni di lanciare una piattaforma social da mettere in competizione con Facebook. Ebbene, il tycoon ha annunciato i piani per lanciare TRUTH Social, il social network che vedrà la luce nel 2022.

L'app è già disponibile in pre-load sull'App Store di Apple, ma si potrà accedere solo tramite invito a Novembre, mentre aprirà al pubblico nel primo trimestre del 2022.

Nella dichiarazione del Trump Media & Technology Group, Donald Trump afferma di aver "creato TRUTH SOCIAL per resistere alla tirannia delle Big Tech. Viviamo in un mondo in cui i talebano hanno una presenza enorme su Twitter, invece il vostro presidente americano preferito è stato messo a tacere".

L'annuncio di Donald Trump arriva dopo svariati mesi di indiscrezioni su una presunta piattaforma social targata Trump. Gli scontri con Facebook, Twitter e YouTube si sono acuiti lo scorso Gennaio, a seguito dell'assalto a Capitol Hill: i principali social network avevano deciso di allontanare l'allora Presidente USA scatenando l'ira dei suoi sostenitori che si erano inizialmente spostati verso altri siti come Parler, che poi è stato messo offline da Amazon in quanto ospitato dagli Amazon Web Services.