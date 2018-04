Debutterà in estate l'app ufficiale per la pubblica amministrazione, 'IO'

E' previsto in estate il debutto della nuova applicazione ufficiale della pubblica amministrazione, IO, che consentirà agli utenti di accedere a tutti i servizi offerti dalla PA, tra cui la richiesta di documenti, certificati delle amministrazioni, ma anche effettuare pagamenti e ricevere messaggi sulle scadenze.

Sarà anche possibile utilizzare l'applicazione per scegliere il nuovo medico curante ed effettuare l'iscrizione dei figli a scuola. Il tutto rientra nel progetto voluto dal Governo Renzi "Cittadinanza Digitale", e coadiuvato dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'annuncio è stato dato dal ministro per la pubblica amministrazione, Marianna Madia, su Facebook, su cui ha affermato che "la trasformazione digitale non è un percorso semplice, abbiamo incontrato molte difficoltà, di carattere infrastrutturale, organizzativo e non ultimo culturale. Ma dopo 4 anni di lavoro siamo sulla strada giusta. Proprio ieri insieme a Diego Piacentini - il Commissario straordinario per l’agenda digitale - e il suo Team abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento della road map della digitalizzazione. Molti degli obiettivi si sono tradotti in risultati che sarebbero stati impossibili da raggiungere senza una regia condivisa e un gran lavoro di squadra, portato avanti prima con il governo Renzi e successivamente con quello Gentiloni".

L'applicazione, sottolinea il ministro, è stata studiata e progettata come una "grande casa digitale" che si basa sui bisogni reali dei cittadini. L'applicazione "del cittadino rappresenta un unico pannello di controllo centrale in cui confluiranno tutte le tecnologie essenziali del nuovo “sistema operativo” della Pubblica Amministrazione. Per arrivare a questo risultato negli anni abbiamo realizzato i pilastri su cui la piattaforma poggerà: ANPR, l’anagrafe digitale unica dove stanno convergendo le singole anagrafi di oltre 8.000 comuni; PagoPA, che già oggi consente di pagare molti tributi verso la PA digitalmente; Spid, il sistema unico di identità digitale con cui autenticarsi e accedere a tutti i servizi della PA, e altri ancora".

Nell'estate del 2018, come detto poco sopra, cominceranno i est con i cittadini di alcuni territori ed alcuni enti centrali e locali.