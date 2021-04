Il debutto di Coinbase in borsa spinge il Bitcoin e le criptovalute: forti rialzi oggi

Dopo il nuovo record raggiunto dal Bitcoin nella giornata di ieri, oggi siamo qui ad aggiornare il massimo storico ma anche una giornata estremamente positiva per tutto il mercato delle criptovalute. A guidarla è la piattaforma di scambio Coinbase, che oggi si quoterà al Nasdaq.

Un evento che secondo molti esperti potrebbe fare da traino ad un nuovo periodo d'oro per il mercato. Coinbase infatti è una delle principali piattaforme in cui è possibile acquistare e vendere criptovalute, e la notizia dell'IPO è vista da molti come una vittoria.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 64.503,81 Dollari, ma in mattinata si è avvicinato a quota 65mila Dollari. In generale, comunque, nelle ultime 24 ore la moneta virtuale più importante del mercato ha riportato un rialzo del 2,77%, ma lo stesso vale anche per Ethereum, che ora viene scambiato a 2.383,96 Dollari, in crescita del 7,52% rispetto ad ieri. Su base settimanale comunque le due monete virtuali guadagnano rispettivamente il 13,54% e 19,03%.

La notizia arriva a poche ore di distanza da quella relativa al nuovo record raggiunto da Dogecoin, la criptovaluta preferita di Elon Musk che questa mattina veniva scambiata a 0,1272 Dollari ed ora è a quota 0,1387 Dollari, in crescita dell'80,52% rispetto ad ieri.