Debutto da dimenticare per il rivale cinese di ChatGPT: server in crash dopo pochi minuti

Parallelamente al ban di ChatGPT in Cina, un team che lavora presso il laboratorio PNL della Fudan University di Shanghai ha sviluppato e lanciato un proprio chatbot che, però, al debutto non ha fatto registrare i risultati sperati.

Come riportato da Reuters, il modello di linguaggio noto come MOSS, è descritto come in grado di “varie attività in linguaggio naturale tra cui rispondere a domande, generare testo, riassumere testo, generare codice”. Inutile dire che, al pari di quanto successo in occidente con ChatGPT, anche MOSS è immediatamente diventato virale su social network cinesi e dalla stampa locale che ha accolto con calore il suo debutto.

Tuttavia, questa crescita di popolarità istantanea ha fatto crashare i server di MOSS che evidentemente non sono stati in grado di gestire l’enorme mole di traffico. I ricercatori hanno affermato che “le nostre risorse informatiche non erano sufficienti per supportare un traffico così grande e come gruppo accademico non abbiamo un’esperienza sufficiente. Abbiamo offerto un’esperienza ed una prima impressione molto negativa a tutti, e per questo ci scusiamo”.

Il sito di MOSS è stato successivamente aggiornato per sottolineare che non si tratta davvero di un rivale di ChatGPT, in quanto manca di “dati di alta qualità e risorse di calcolo”. Gli sviluppatori comunque sono al lavoro per migliorarlo.