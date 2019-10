Il debutto di Jennifer Aniston su Instagram è da Guinness World Record

Jennifer Aniston è sbarcata su Instagram qualche giorno fa, ed il suo approdo sulla piattaforma di condivisione foto è già da Guinness World Record. La star di Instagram, che ha debuttato sul social network con una foto insieme ai colleghi di Friends, è già nei libri di storia per il numero di follower che ha accumulato.

L'associazione Guinness World Record ha annunciato che la Aniston ha battuto il record di tempo in cui ha raggiunto un milione di follower. Il traguardo è stato raggiunto in sole cinque ore e sedici minuti, il lasso di tempo più breve mai registrato da Instagram.

L'attrice ha superato l'account @sussexroyal, il profilo ufficiale del duca e la duchessa Sussex, il principe Harry e Meghan Markle, che hanno raggiunto un milione di follower ad Aprile in cinque ore e 45 minuti. Ancora prima, il record apparteneva alla star del K-Pop Kang Daniel, che però aveva tagliato il traguardo in 11 ore e 36 minuti.

Nel momento in cui stiamo scrivendo il profilo della Aniston, che nel frattempo ha pubblicato un altro video, conta 11,2 milioni di follower. La foto con Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Courteney Cox (Monica Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), David Schwimmer (Ross Geller), and Matthew Perry (Chandler Bing) invece è a quota 12 milioni di like.