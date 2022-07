Debutto in salita per il Registro delle Opposizioni: rallentamenti e problemi d'accesso

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, è disponibile da questa mattina il Registro delle Opposizioni per cellulari, che segna un passo in avanti significativo nella lotta al telemarketing, nonostante alcuni buchi normativi che sono già stati scovati da molti.

Tuttavia, dopo qualche minuto di apparente tranquillità, in cui siamo riusciti ad inserire il nostro numero di telefono senza problemi, ora in molti stanno iniziando a lamentare disservizi di vario tipo.

Nella fattispecie, l’accesso alla pagina sarebbe problematico e rallentato ed a giudicare da quanto emerso sui social in alcune circostanze il portale restituirebbe un messaggio d’errore generico quando si prova ad effettuare il login con e senza SPID. Evidentemente la mole di utenti è elevata ed i server sono in difficoltà. Nulla di particolarmente problematico, però, visto che dopo qualche tentativo si riesce a completare la procedura senza alcun problema.

Qualche ora fa su queste pagine abbiamo anche pubblicato una guida che spiega come inserire il vostro numero al registro delle opposizioni. La procedura è significativamente velocizzata dal supporto SPID, che rende il tutto più immediato. E’ comunque necessario ricevere il via libera via mail e via SMS per poter completare l’inserimento.

E voi, siete riusciti ad inserire il vostro numero? Fatecelo sapere nei commenti.