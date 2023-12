È il giorno del debutto di Threads in Italia: l'attivazione oggi 14 Dicembre alle 12

Oggi, 14 Dicembre 2023, Threads debutta in Italia ed Europa. Alle ore 12 infatti Meta procederà con l’attivazione dell’applicazione, che vuole sfidare X di Elon Musk, nel nostro paese, dando accesso alla piattaforma che negli USA ha immediatamente registrato un riscontro da record.

Secondo la stampa americana, Meta avrebbe messo in regola Threads per fare in modo che rispetti la normativa vigente dell’Unione Europea. In particolare, resta da capire in che modo Threads gestirà il collegamento dei profili con Instagram: le regole della Commissione Europea non consentono alle piattaforme di impostare dati da altre piattaforme, e proprio questo è il motivo che lo scorso luglio ha spinto il Garante Irlandese per la Protezione dei Dati Personali a bloccare la pubblicazione su App Store e Play Store europei dell’applicazione.

Threads, per chi non avesse seguito la fase di sviluppo ed il relativo lancio, è un social network caratterizzato da solo testo, proprio come X di Elon Musk. Non stupisce quindi la contrarierà del sudafricano che ha minacciato azioni legali contro il concorrente.

Nel frattempo, di recente è emerso che Meta potenzierà il fact checking su Threads, per evitare che diventi una fucina di fake news anche in vista delle elezioni presidenziali ed europee del prossimo anno.