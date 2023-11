Dopo decenni abbiamo finalmente trovato una cura per la super-gonorrea

Una svolta significativa si profila all'orizzonte con l'emergere di zoliflodacin, un nuovo antibiotico che segna un momento cruciale nella lotta contro la "super-gonorrea". Questa infezione sessualmente trasmessa, causata dal batterio Neisseria gonorrhoeae, colpisce quasi 100 milioni di persone all'anno.

La situazione si aggrava con l'emergere di ceppi resistenti a quasi tutti i farmaci disponibili, rendendo alcuni casi di super-gonorrea praticamente intrattabili. Zoliflodacin, sviluppato da AstraZeneca e poi dalla sua scissione Entasis Therapeutics, opera mirando un enzima batterico essenziale, offrendo un meccanismo d'azione unico contro il patogeno.

In una prova clinica di fase 3 condotta in cinque paesi, zoliflodacin ha dimostrato la sua efficacia, risultando altrettanto efficace del trattamento standard attuale con ceftriaxone e azitromicina. La sua efficacia, unita alla comodità di somministrazione orale rispetto alle iniezioni intramuscolari, lo rende un candidato promettente per il trattamento di questa infezione.

La strada verso il mercato di zoliflodacin è stata notevole, con un finanziamento e una gestione significativi da parte di un'organizzazione no-profit, rappresentando una deviazione dal modello tradizionale guidato dalle aziende farmaceutiche. Questo approccio, focalizzato sulle esigenze di salute pubblica piuttosto che sul profitto, potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli antibiotici vengono sviluppati, specialmente per le malattie prevalenti nei paesi a basso reddito.

La sfida ora è preservare l'efficacia del medicinale attraverso un uso attento e giudizioso, concentrandosi sulla prevenzione dello sviluppo di resistenza, mentre si continua a sviluppare nuovi farmaci. La sua riuscita rappresenta una speranza in un contesto dove le infezioni resistenti agli antibiotici uccidono più persone di HIV o malaria, ma la battaglia contro la super-gonorrea è tutt'altro che conclusa.

A proposito, in futuro utilizzeremo i supercomputer per combattere l'HIV, mentre la cura per la malaria procede a grandi passi.