Decenni dopo il più grande disastro ecologico della storia, i delfini soffrono ancora

Vi abbiamo già parlato dei peggiori disastri ambientali della storia. Tra questi c'è stato l'incidente della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon che rilasciò circa 4,2 milioni di barili di petrolio in acqua; la più grande fuoriuscita accidentale di petrolio in mare nella storia. Bene, i delfini sopravvissuti ne soffrono ancora.

I ricercatori hanno confrontato le popolazioni di delfini tursiopi (Tursiops truncatus) della baia di Barataria in Louisiana, che vivono nell'area di esposizione al petrolio, con le popolazioni della baia di Sarasota in Florida, che non sono stati esposti a un grave inquinamento. Sono state notate gravi differenze di salute.

Gli impatti a breve termine nelle creature che vivevano nella zona inquinata sono: una funzione surrenale anormale, malattie polmonari, riproduzione alterata, problemi del sistema immunitario e sopravvivenza ridotta. Senza contare che i delfini di quest'area hanno dato alla luce nuovi piccoli solo il 19% delle volte; gli altri sono tutti nati morti.

Così, analizzando campioni di tessuto di 34 creature, gli esperti hanno riscontrato danni al sistema immunitario nel 2018 simili a quelli riscontrati nella popolazione nel 2011. "È possibile che ci sia una continua esposizione al petrolio Deepwater Horizon che potrebbe non essere stato completamente rimosso dall'ecosistema della baia di Barataria", ha scritto il team nel loro articolo.

In effetti, campioni dei sedimenti palustri della baia di Barataria hanno mostrato che le concentrazioni di petrolio erano ancora 10 volte superiori rispetto a prima della fuoriuscita, otto anni dopo. Insomma, una sfida per la sopravvivenza di queste (e altre) creature in questa zona. Un cambiamento sostanziale è stato notato anche nei granchi che vivono vicino alla zona della fuoriuscita, che avevano mutazioni e tumori.