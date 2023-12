Decifrato un codice segreto scoperto all'interno di un abito vittoriano

Acquistare un abito vittoriano in un negozio di vestiti vintage e scoprire al suo interno un messaggio criptato indecifrabile. Questa è la storia vera di Sara Rivers-Cofield, curatrice archeologica, che nel 2013 ha acquistato un abito di seta del XIX secolo in un centro commerciale antiquario nel Maine.

Per dieci anni, il codice nascosto nel vestito ha sfidato ogni tentativo di decifrazione, ma ora un ricercatore non solo ha risolto il mistero, ma ha anche individuato il giorno esatto in cui è stato probabilmente scritto. Il caso del criptogramma del vestito di seta, secondo il post del blog di Rivers-Cofield, riguarda un abito color bronzo risalente alla metà degli anni 1880.

All'interno dell'abito, c'era una tasca segreta cucita in un punto difficile da raggiungere, accessibile solo attraverso una fessura discreta nell'abito. Dentro la tasca, c'era una palla di carta accartocciata con circa due dozzine di righe di testo incoerente. Frasi come "Bismark Omit leafage buck bank" e "Paul Ramify loamy event false new event" erano chiaramente messaggi codificati, ma il loro significato rimaneva un enigma.

Per un decennio, vari investigatori, sia dilettanti che professionisti, hanno cercato di risolvere questo mistero, ma senza successo. I messaggi enigmatici, noti come "criptogramma del vestito di seta", erano così famosi da essere classificati tra i primi 50 codici e cifrari irrisolti al mondo. Tuttavia, Wayne Chan, un analista informatico dell'Università del Manitoba, Canada, ha finalmente svelato il segreto. Si scopre che il messaggio celava osservazioni meteorologiche registrate in un codice telegrafico utilizzato dall'Esercito degli Stati Uniti e dal Weather Bureau in quel periodo.

I messaggi telegrafici non erano economici, e ogni parola poteva costare diversi dollari, quindi questo era un modo efficace per comunicare informazioni sulle previsioni meteo senza spendere una fortuna. "Le osservazioni meteorologiche decodificate nel criptogramma del vestito di seta rappresentano un'epoca in cui il telegrafo ha svolto un ruolo fondamentale nell'avanzamento dello stato della meteorologia operativa", ha spiegato Chan, che ha anche identificato il giorno più probabile in cui è stato scritto il messaggio: il 27 maggio 1888.

Tuttavia, molte domande su questa storia rimangono senza risposta. Chi era la persona che lo ha scritto? Perché doveva nascondere le informazioni in modo così elaborato? La proprietaria del vestito era forse "Miss Mary C. Bennett", impiegata come osservatrice meteorologica volontaria a Fairview, nella Contea di Fulton, Illinois, come riportato nel rapporto annuale del 1888 del Signal Service.

Questa storia ci ricorda Zodiac, e a voi invece?