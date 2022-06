Un decimo degli smartphone al mondo è vulnerabile ad una grave falla di sicurezza

I ricercatori di Check Point Research hanno scoperto una nuova grave falla di sicurezza in più di un decimo degli smartphone presenti a livello mondiale, che potrebbe consentire ai malviventi di agire interrompendo le comunicazioni in una determinata area.

Secondo quanto affermato, il problema sarebbe presente nei modem UNISOC, che si trova nell’11% degli smartphone al mondo (prevalentemente in Africa ed Asia). Tale modem si occupa della comunicazione cellular e, per questo motivo, sfruttando la falla gli hacker potrebbero negare da remoto l’accesso ai servizi e quindi bloccare la comunicazione.

Il bug è noto come CVE-2022-20210 ed ha un punteggio di gravità di 9,4 su 10, che riflette a pieno come sia grave. La vulnerabilità è stata scoperta nei gestori di messaggi NAS, i quali potrebbero essere utilizzati per interrompere le comunicazioni radio tramite un pacchetto non valido.

Fortunatamente, alla scoperta della falla è stata subito rilasciata una patch, ma come spiegato da Slava Makkaveev di Check Point Research, “non c’è nulla da fare per gli utenti Android in questo momento, anche se consigliamo vivamente di applicare la patch che sarà rilasciata da Google nel loro prossimo Bollettino sulla sicurezza Android”.

Proprio qualche ora fa, su queste pagine abbiamo parlato di un’altra grave falla di sicurezza scovata in Android.