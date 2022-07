Decisione storica del Tribunale di Milano: Cloudflare dovrà bloccare siti pirateria musica

Il problema della pirateria in Italia è ben conosciuto e diffuso, tanto che secondo le recenti indagini Ipsos si contano 1,7 miliardi di Euro di danni tra film, musica, IPTV e altri servizi. L’industria musicale ha però deciso di chiedere un intervento da parte del Tribunale di Milano, ufficializzato proprio in queste ore.

Come riportato dal Sole 24 Ore, il detto Tribunale ha adottato un provvedimento epocale nei confronti di Cloudflare, azienda nota per i suoi servizi di DNS: secondo tale ordine, essa dovrà bloccare i siti che consentono il download illegale di brani musicali, e dovrà collaborare con Ifpi (International Federation of the Phonographic Industry) e storiche associate come Sony Music Entertainment Italy s.p.a., Universal Music Entertainment Italy s.r.l. e Warner Music Italia s.r.l. per continuare a tenere chiusi eventuali, nuovi portali dedicati a tale attività.

Al contempo, il provvedimento impone a Cloudflare di interrompere la fornitura di servizi a tre siti particolarmente utilizzati dagli utenti italiani per accedere a contenuti multimediali in via pirata. In caso di mancato intervento, l’azienda dovrà pagare una sanzione pari a 10.000 Euro per ogni giorno di attività dei siti incriminati.

Enzo Mazza, amministratore delegato di FIMI (non altro che il gruppo italiano legato all’Ifpi), ha dichiarato: “Accogliamo con favore la decisione del Tribunale, che rafforzerà ulteriormente il programma di blocco dei siti in corso svolto dall’Agcom in Italia, aumentando al contempo l'efficacia delle azioni esecutive attuate dai titolari dei diritti per proteggere i loro contenuti online. Sentenza importante perché per la prima volta viene riconosciuto il ruolo di intermediario internet per Cloudflare, che finora era sfuggito a questa azione. In questo senso è anche una delle prime applicazioni della direttiva copyright, in vigore da novembre”.

Secondo Mazza, questa sentenza è un successo per l’industria del copyright che apre le porte ad altri soggetti come Google. È da capire ancora se CloudFlare agirà per evitare questi blocchi.

Rimanendo sul tema, sapevate che a inizio mese c’è stato un boom della pirateria in Russia?