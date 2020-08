Decisione di Trump sconvolge il mondo: aree protette dell'Artico perforate per il petrolio

Secondo quanto emerso fuori dal programma dell'amministrazione Trump, il governo americano ha intenzione di perforare petrolio e gas in una parte dell'Arctic National Wildlife Refuge, un'area naturale protetta degli Stati Uniti.

"Questa è una grande intrusione nelle terre sacre dei Gwich'in e di altri popoli indigeni. Minaccia il cuore della più vasta area selvaggia incontaminata rimasta in America: il luogo di nascita e la scuola materna del Porcupine Caribou Herd e la dimora di orsi polari, buoi muschiati, uccelli migratori e altri preziosi animali selvatici", afferma Gina McCarthy, Presidente del Natural Resources Defense Council.

"Il rilancio spericolato e inesorabile dell'industria petrolifera da parte dell'amministrazione danneggerà irrevocabilmente questo luogo amato e aggraverà la crisi climatica globale. Non lo lasceremo stare", continua la presidentessa. Il governo degli Stati Uniti ha intenzione di autorizzare l'estrazione di petrolio e gas dall'Alaska entro la fine dell’anno, un'area altamente sensibile e molto vulnerabile già ai cambiamenti climatici.

"La decisione del presidente Trump calpesta le leggi progettate per proteggere la fauna selvatica come orsi polari e caribù, che hanno utilizzato la pianura costiera da tempo immemorabile come rifugio per dare alla luce i loro piccoli ogni anno", ha affermato Erik Grafe, vice procuratore responsabile di Earthjustice.

"Il piano dell'amministrazione di rovinare questo posto per profitto petrolifero privato a breve termine è illegale e presto li vedremo in tribunale. Il sacro, selvaggio e insostituibile Arctic Refuge è l'ultimo posto in cui dovremmo arrenderci a uno sviluppo petrolifero senza uscita che non farà che peggiorare la crisi climatica". Insomma, speriamo che la (folle) idea dell'amministrazione Trump venga respinta dagli organi americani competenti.