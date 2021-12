Quali sono i decoder certificati Tivùsat? Ecco la lista aggiornata a Dicembre 2021

Dopo avervi spiegato come vedere Tivùsat con una CAM, chiudiamo questo 2021 che ha visto protagonista la piattaforma satellitare facendo il punto sui decoder certificati che permettono di accedere al servizio gratuito.

La lista completa dei decoder certificati per accedere a Tivùsat è disponibile direttamente nella pagina dedicata sul sito web ufficiale.

Cliccando sul link in questione, si accederà alla griglia completa che permette di accedere alla lista dei decoder che sono certificati e che permettono di accedere alla piattaforma satellitare.

Ricordiamo che per accedere a Tivùsat è anche necessario disporre di una parabola satellitare correttamente orientata (qui spieghiamo come orientare la parabola per Tivùsat). Una volta orientata, utilizzando la gamma di accessori e seguendo la nostra guida, basta semplicemente collegare il cavo che esce dalla parabola al decoder ed effettuare la sintonizzazione.

Qualora il decoder sia certificato 4K (è presente un'icona nella griglia di cui abbiamo parlato poco sopra), e la smart card sia attiva (ricordiamo che la scheda è compresa nella confezione del decoder o della CAM), si possono agganciare anche i canali 4K presenti nella guida tv. Se volete capire cosa si può vedere con Tivùsat, invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato che abbiamo pubblicato qualche mese fa su queste pagine e che comunque è ancora valido.