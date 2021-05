Quale decoder comprare nel 2021? La guida per digitale terrestre e tv satellitare

E' un momento importante per la televisione italiana, che sta affrontando vari cambiamenti, i quali accompagneranno gli utenti per i prossimi anni. Come orientarsi quindi tra digitale terrestre e tv satellitare? Ve lo spieghiamo noi in questa guida.

Partendo all'ormai prossimo switch off al DVB-T2, se avete effettuato i test per verificare la compatibilità del vostro TV/decoder col nuovo standard (collegandovi semplicemente ad un canale in HD) ed avete deciso di comprare un decoder piuttosto che un televisore, in fase di acquisto dovrete controllare che questo sia idoneo alla ricezione del DVB-T2 con codifica HEVC Main10. Abbiamo segnalato qualche decoder compatibile con il DVB-T2 in un approfondimento dedicato.

Per quanto riguarda la TV satellitare, invece, lo switch off al DVB-S2 si è ormai completato lo scorso dicembre, ma da luglio sono in programma importanti novità per i canali Mediaset. Il 1 Luglio 2021 infatti Rete 4 sarà visibile solo in HD, mentre il 1 Ottobre sarà la volta di Italia 1 ed il 1 Gennaio 2022 di Canale 5. In questo caso il nostro consiglio è di verificare che il vostro decoder satellitare sia in grado di ricevere correttamente il segnale e supporto la codifica in questione. Se siete alla ricerca di un decoder satellitare Tivùsat, è sempre disponibile il nostro approfondimento.