Quale decoder DVB-T2 comprare? I consigli per il nuovo digitale terrestre

Dando per scontato che non si deve per forza acquistare un TV per il DVB-T2 e che portando a casa un decoder compatibile si può comunque accedere alla nuova piattaforma televisiva che entrerà in vigore nel 2023, ora andiamo a snocciolare qualche dettaglio sui modelli disponibili.

Partiamo col dire che sul mercato se ne trovano davvero di ogni e per ogni gusto. Per una questione di comodità e vista la popolarità di cui gode, abbiamo scelto per voi qualche modello in vendita su Amazon tra le varie tipologie:

Leelbox DVB T2 Decoder Digitale Terrestre Hevc 10 bit Ricevitore Digitale Terrestre Full HD /1080p/H,265 / Dolby / MPEG-2/4, Con Telecomando e Cavo HDMI: 25,49 Euro

Hevc 10 bit Ricevitore Digitale Terrestre Full HD /1080p/H,265 / Dolby / MPEG-2/4, Con Telecomando e Cavo HDMI: 25,49 Euro Decoder DVB-T2 265 HD HEVC H265 10 BIT , Alta definizione, HDMI, USB con funzione media center, Dolby Sound, SCART: 27,99 Euro

, Alta definizione, HDMI, USB con funzione media center, Dolby Sound, SCART: 27,99 Euro Digiquest DGQ990 HD - decoder terrestre Full HD REC - doppio telecomando: 39 Euro

- decoder terrestre Full HD REC - doppio telecomando: 39 Euro Digiquest twin tuner rec - Decoder digitale terrestre Full HD - Funzione di videoregistratore, Nero: 43,99 Euro

I modelli in questione sono quelli "basic", che non dispongono di grosse funzioni ad eccezione dell'ultimo che è anche in grado di effettuare da registratore.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato una guida che spiega quale decoder serve per il nuovo digitale terrestre DVB-T2.