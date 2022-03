Decoder DVB-T2 per digitale terrestre quasi a metà prezzo su Amazon

Oltre alle offerte Mediaworld su due TV Sony e Panasonic DVB-T2, perfetti per ottenere pieno accesso al nuovo standard del digitale terrestre in Italia, su Amazon è possibile trovare un decoder DVB-T2 in offerta a quasi metà prezzo: ecco di quale modello si tratta e i dettagli da sapere.

Il decoder DVB-T2 in offerta è il seguente:

Leelbox Decoder Digitale Terrestre, DVB-T2 Ricevitore Digitale Terrestre HDMI Full HD 1080P H.265 HEVC Main 10 Bit Riceve Tutti I Canali Gratuiti, Mini Scart Supporta Sistema Nuovo, Con Telecomando: 19,99 Euro

Il prezzo di listino è fissato a 34,99 Euro, pertanto si tratta di uno sconto di 15 Euro (ovverosia del 43%) sul prezzo fissato dal produttore, il quale si occuperà della vendita del decoder. La spedizione, invece, è offerta da Amazon gratuitamente ai clienti Prime.

Questo decoder è capace di riprodurre canali HD senza alcun problema, ma presenta anche una porta USB 2.0 perfetta per collegare hard disk esterni o altre piattaforme con cui visualizzare contenuti musicali e multimediali in piena libertà; difatti, il decoder supporta MP3, file JPG, JPEG e video nei formati AVI, MP4 e MKV. Inoltre, potrete registrare il vostro programma TV preferito grazie al supporto fino a 4 TB PVR. Se quindi siete ancora a caccia di un decoder DVB-T2, questo modello firmato Leelbox potrebbe fare al caso vostro.

