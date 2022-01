Decoder DVB-T2 HD 1080p in offerta a meno di 30 Euro su Amazon

Nuova interessante promozione proposta quest'oggi da Amazon. Il colosso di Seattle permette di portare a casa a meno di 30 euro un decoder DVB-2 HD 1080p per l'accesso al nuovo digitale terrestre, sfruttando una doppia promozione.

Il decoder è il seguente:

Decoder DVB-T2 HD 1080P Ricevitore Digitale Terrestre HDMI H265 HEVC Main 10 Bit Riceve Tutti I Canali Gratuiti, Mini Scart Supporto USB WiFi [Include un Telecomando Universale 2in1]: 32,99 Euro

Di per se il prezzo è già scontato, visto che di listino costa 34,99 Euro. Tuttavia, fino al 28 Febbraio 2021 (salvo esaurimento dei coupon disponibili) è possibile ottenere un 15% di sconto aggiuntivo spuntando la casella dedicata presente direttamente nella scheda prodotto. In questo modo il prezzo scenderà di ancora qualche Euro, per un totale di 28,04 Euro.

La consegna viene garantita, ovviamente senza costi aggiuntivi, entro lunedì 10 Gennaio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro le prossime 7 ore e 27 minuti. La vendita è gestita da un rivenditore terzo, mentre la spedizione direttamente da Amazon, che consente anche di aggiungere la protezione aggiuntiva per due o tre anni al prezzo di 3,58 e 5,77 Euro rispettivamente. Non abbiamo alcuna informazione sulla quantità di coupon disponibili, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.