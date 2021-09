Decoder DVB-T2 HD in offerta poco più di 20 Euro (avete letto bene) su Amazon

Mentre continuano le offerte dello switch off di Unieuro, Amazon propone uno sconto molto interessante su un decoder DVB-T2 HD 1080p che può essere acquistato ad un prezzo irrisorio: poco più di 20 Euro.

Il modello interessato è il seguente:

Decoder DVB-T2 HD 1080p SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA Digitale terrestre Nuova Generazione HDMI HEVC H265 riceve TUTTI i canali gratuiti,USB,SCART,ETHERNET: 22,90 Euro (29,99 Euro)

Il risparmio è quindi di poco più di 7 Euro rispetto al prezzo di lancio di 29,99 Euro. Indipendentemente da ciò, però, si tratta di un ottimo prezzo anche tenendo conto che il costo medio richiesto per l'acquisto di un decoder DVB-T2 è tra i 30 ed i 50 Euro, chiaramente a seconda della necessità e delle esigenze.

La disponibilità è immediata e la consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per domani venerdì 1 Ottobre per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore e 47 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Il decoder è caratterizzato anche da dimensioni molto esigue e la presenza di ingressi HDMI, USB, SCART ed Ethernet. E' dotato anche di sintonizzazione atutomatica dei canali che avviene collegando il cavo dell'antenna nel decoder e quindi accendendolo: dopo 10 minuti partirà il timer che farà tutto da solo ed effettuerà la ricerca canali.