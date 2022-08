Decoder DVB-T2 Nokia scontato del 25% su Amazon Italia

Non è disponibile solamente l'offerta su un TV LG OLED su Amazon. Infatti, la popolare piattaforma e-commerce è solita mettere a disposizione degli utenti miriadi di promozioni e questo fine agosto 2022 non fa eccezione. In questo contesto, si fa notare uno sconto su un decoder DVB-T2 di Nokia.

Ora il prodotto viene infatti proposto a 29,90 euro su Amazon tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 39,90 euro. Questo significa che è attivo un possibile risparmio del 25%, ovvero lo sconto è di 10 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di un decoder da affiancare al proprio "caro vecchio" televisore, così da non trovarsi impreparati per gennaio 2023, ovvero quando avverrà lo switch off definitivo al DVB-T2 (anche se di fatto molte operazioni di preparazione sono già state effettuate e hanno richiesto una certa attenzione da parte degli utenti).

Non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro, dunque capite bene che la promozione lanciata dai rivenditori di Amazon può fare gola sotto più punti di vista. Per il resto, se volete approfondire il mercato in generale, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento su quale decoder DVB-T2 acquistare.