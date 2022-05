Decoder DVB-T2 in offerta su Amazon sotto 20 Euro, è il prezzo minimo storico

Questa seconda settimana di maggio 2022 si avvia con una miriade di nuove promozioni presso i maggiori siti e-commerce e le principali catene di distribuzione: dopo avervi parlato del TV Samsung a metà prezzo su Amazon, torniamo sullo stesso portale per un decoder DVB-T2 a meno di 20 Euro.

Il prodotto di cui stiamo parlando è il seguente:

Decoder DVB-T2 H.265 Hevc Main 10 bit, Leelbox Ricevitore Digitale Terrestre TV SCART HDMI Full HD 1080p riceve TUTTI i canali gratuiti, Supporta Multimedia PVR USB WiFi [2in1 Telecomando Universale]: 16,99 Euro (19,99 Euro)

Lo sconto è davvero ridotto, pari a solamente 3 Euro; ciononostante, si tratta addirittura del prezzo più basso di sempre per il decoder firmato Leelbox. In vista del completamento dello switch-off nel corso del prossimo anno, questo prodotto vi consentirà di adeguare il vostro televisore al nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2 senza acquistare un TV nuovo di zecca.

Tra le varie tecnologie aggiuntive troviamo la possibilità di riprodurre film, fotografie e musica tramite dispositivi di memoria esterni collegabili tramite porta USB, ma anche la funzione di registrazione dei programmi televisivi. La risoluzione garantita, infine, è Full HD. A occuparsi della vendita è la stessa Leelbox, la quale si appoggia ad Amazon per completare la spedizione. Notiamo, in conclusione, che la consegna avverrà gratuitamente anche in un giorno se siete abbonati a Prime.

Nella giornata odierna, 9 maggio 2022, abbiamo anche segnalato le nuove Offerte Solo Online proposte da Unieuro.