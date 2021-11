Decoder DVB-T2 in offerta a prezzo stracciato per l'Amazon Black Friday 2021

Come ampiamente prevedibile, in questo Black Friday 2021 Amazon sta proponendo anche una serie di promozioni sui decoder per il digitale terrestre DVB-T2, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino. In alcuni casi si tratta di promozioni che permettono di portarli a casa a meno di 30 Euro.

Di seguito le promozioni:

Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 Scart Full HD HDMI HEVC 10 Bit H265 IPTV Ricevitore, Supporto USB WiFi, Riceve Tutti I Canali Gratuiti: 28,79 Euro

Decoder Digitale Terrestre Hevc 10 bit DVB-T2, Leelbox Ricevitore Digitale Terrestre Full HD /1080p/H.265 / Dolby / MPEG-2/4, Supporta Sistema Nuovo Con Telecomando e Cavo HDMI: 25,49 Euro

Decoder DVB-T2 HD 1080P Ricevitore Digitale Terrestre HDMI H265 HEVC 10 Bit Riceve Tutti I Canali Gratuiti, Mini Scart Supporto USB WiFi [Include un Telecomando Universale 2in1]: 27,19 Euro

Decoder Ricevitore Digitale Terrestre TV DVB-T2 IPTV H.265 Full HD 1080P, Nuovo Standard Con Codifica HEVC Main 10 Bit, WiFi Supporto: 27,99 Euro

La consegna ovviamente è garantita secondo le tempistiche classiche del Prime, con possibilità di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2022, come stabilito dalla nuova policy entrata in vigore in occasione del Black Friday 2021 e del periodo natalizio.

Nessuna informazione invece sulla data di scadenza delle offerte, e per questo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.