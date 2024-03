Decoder satellitare Tivùsat Full HD con tessera inclusa in sconto: l'offerta di GBC

GBC Electronic Store propone uno sconto molto interessante su un decoder satellitare Tivùsat Full HD, con tessera inclusa. La catena consente di risparmiare il 7% rispetto al prezzo di listino.

Decoder Tivùsat HD in sconto

modello interessato è lo Xoro HRS-8830, che è disponibile a 129,90 Euro, rispetto ai 139,90 Euro di listino.

Siamo di fronte ad un decoder di nuova generazione, che ha ottenuto la certificazione Tivùsat e che consente di accedere a tutti i canali alla definizione HD. All’interno della confezione trova spazio anche la Smart Card HD, che deve essere attivata al momento della ricezione del decoder.

Nella descrizione leggiamo che l’installazione è semplice e guidata, ed il telecomando universale 2-in-1 consente di controllare sia il decoder che il TV. Presente anche la funzionalità media player tramite la porta USB, che consente di accedere alla visione di filmati o fotografie da una chiavetta esterna.

Il 2024 si prospetta essere un anno molto interessante per la piattaforma satellitare: Rai ha annunciato l’intenzione di trasmettere in 4K su Tivùsat Europei ed Olimpiadi, dopo i test con la Prima alla Scala e Sanremo. Il decoder in questione però non consente di accedere all’UHD.