Che decoder serve dal 2021? I consigli per digitale terrestre e satellitare

Il 2021 sarà un anno di grandi cambiamenti per il mondo della TV, sia digitale che satellitare. Se per quest’ultima piattaforma si è concluso per la maggior parte dei canali lo switch off al DVB-S2, non si può dire lo stesso per il digitale terrestre. Ma come orientarsi tra i decoder?

Se siete in possesso di un’antenna satellitare, il consiglio è ovviamente di dotarvi di un decoder in grado di supportare il nuovo standard DVB-S2, in quanto la maggior parte dei canali concluderanno lo switch off nell’anno appena iniziato. Ovviamente la scelta migliore è rappresentata da una cam o un decoder Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che consente di seguire i canali anche in HD e 4K, attraverso la scheda presente nella confezione. Abbiamo parlato dei prezzi di decoder e cam Tivùsat in una nostra guida, che consigliamo di consultare.

Se disponete di un’antenna per il digitale terrestre, invece, ovviamente il decoder deve essere DVB-T2. Il processo di transazione al nuovo digitale terrestre infatti partirà quest’anno ed onde evitare di comprare un decoder inutile per cambiarlo tra qualche mese, è meglio prevenire. I decoder DVB-T2 sono riconoscibili dal logo presente sulle confezioni. In fase di acquisto del decoder DVB-T2, si può usufruire del Bonus TV del Governo Italiano.