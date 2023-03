Che decoder serve per il 2023? Il digitale terrestre vi aspetta dopo lo switch off

Mentre lo switch off al DVB-T2 ancora non ha una data, e mentre si parla di un nuovo approccio per la data di attivazione del nuovo standard televisivo, la Rai sta continuando ad estendere Rai 3 HD ragionale in praticamente tutte le regioni nel nostro paese.

Con i test in corso, quindi, sempre più persone si stanno accorgendo di non essere dotate di decoder o TV in grado di supportare il nuovo standard televisivo. Ma che decoder serve?

Come abbiamo avuto modo di spiegare nella nostra notizia relativa ai costi dei decoder di nuova generazione, praticamente tutti i decoder presenti attualmente sul mercato sono dotati di sintonizzatore DVB-T2. Sostanzialmente, quindi, nel momento in cui vi rivolgete in un punto vendita (che sia elettronico o fisico) l’unica cosa di cui dovete accertarvi è che sia compatibile con il digitale terrestre e che non sia satellitare. L’unica differenza è questa, dal momento che la normativa vigente prevede che tutti i decoder e TV debbano essere in grado di sintonizzare il segnale terrestre.

Chiaramente, se il vostro impianto è satellitare il consiglio è di scegliere un decoder Tivùsat certificato o una CAM con relativa smart card. In questo caso, una volta configurato è necessario procedere con l'attivazione della scheda.