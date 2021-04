Quale decoder serve per nuovo digitale terrestre? Cosa controllare per il DVB-T2

Con l'imminenza del passaggio al DVB-T2, sono tante le domande che si fanno i nostri concittadini al momento dell'acquisto del decoder per agganciare il nuovo standard del digitale terrestre. Quali sono le caratteristiche che deve avere per essere compatibile?

Innanzitutto, ovviamente, il decoder deve essere dotato di sintonizzatore DVB-T2 con codifica HEVC a 10 bit. Se il primo aspetto è importante per ricevere i canali che si basano sul nuovo standard (praticamente tutti, dai prossimi mesi), il secondo serve per effettuare la sintonizzazione dei canali ad alta definizione.

Un'altra caratteristica da prendere in considerazione è il collegamento al televisore. La maggior parte di quelli di nuova generazione sono dotati di un'uscita HDMI che poi va agganciata dall'altro capo dietro al TV. Se la vostra televisione è datata e dotata di presa SCART, vi consigliamo di tenere in considerazione questo aspetto al momento dell'acquisto e di farlo presente al rivenditore, per evitare di trovarvi di fronte a spiacevoli sorprese.

Se avete intenzione di vedere anche la TV a pagamento, inoltre, il decoder DVB-T2 deve essere compatibile con i servizi pay tv e streaming.

Per tutte le informazioni sui costi dei decoder per il DVB-T2, vi rimandiamo alla nostra guida che abbiamo pubblicato in passato su queste pagine.