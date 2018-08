Decoder Sky Q Black con software non aggiornato? Ecco come avere subito l'update

Sky Q Black è arrivato agli inizi di luglio, portando molte novità, tra cui la compatibilità con gli standard 4K e HDR e un nuovo software, lo stesso presente nel fratello maggiore Sky Q Platinum.

Si tratta del più importante aggiornamento software degli ultimi anni, che permette di avere un'interfaccia più moderna e tante funzioni aggiuntive. Purtroppo, i clienti che hanno ordinato il decoder nel primo periodo di disponibilità potrebbero andare incontro a un piccolo problema, che possiamo confermarvi anche noi tramite la nostra diretta esperienza. Abbiamo infatti ordinato il decoder il giorno del lancio, ma una volta installato, ci siamo resi conto che l’interfaccia era la stessa dei decoder MySky.

Contattando l’assistenza tecnica di Sky, abbiamo scoperto che si tratta di problemi che riguardano un numero ridotto di decoder, ordinati nei primi giorni di disponibilità. Se siete tra gli abbonati che hanno riscontrato il mancato update, esiste una soluzione fortunatamente.

Per avere subito l'aggiornamento che permette di accedere alla funzioni Sky Q, tra cui quella che abilita la visione di contenuti 4K e HDR, l’unica strada percorribile è contattare l’assistenza clienti e farsi attivare un update forzato, da eseguire poi in un centro assistenza Sky. Ricordiamo che i decoder soggetti a questo inconveniente sono pochi, ma se il vostro Sky Q Black non presenta un’interfaccia grafica simile a quella che potete vedere in calce a questa notizia, allora meglio seguire la procedura descritta sopra per aggiornare in tempi brevi il decoder.