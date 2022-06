Decolla Roc, l'aereo più grande del mondo, ma si verifica un problema

Roc è un gargantuesco aereo da trasporto bi-fusoliera operato dal produttore di veicoli ipersonici Stratolaunch. Recentemente il velivolo è decollato dal deserto del Mojave in California per il suo sesto volo di prova, ma qualcosa è andato storto.

"Il team ha riscontrato risultati che hanno determinato che non avrebbero completato l'intera serie di test", ha affermato Stratolaunch in un comunicato stampa. L'esercitazione doveva durare circa 3.5 ore, ma è tornato sulla Terra dopo soli 90 minuti e gli operatori sono stati costretti ad atterrare prima del previsto a causa di un risultato non specificato.

Roc ha un'apertura alare di 117 metri e ha raggiunto un'altitudine massima di 4.572 metri durante il test di giovedì. Gli ingegneri volevano testare l'aereo dopo l'aggiunta di un nuovo pilone installato sull'ala centrale dell'aereo (situato tra le due fusoliere) che sarà utilizzato per trasportare il veicolo di prova ipersonico Talon-A.

Talon-A è a sua volta un prototipo di veicolo ipersonico lungo 8.5 metri di Stratolaunch, progettato per volare alla velocità di Mach 6, sei volte la velocità del suono. "Sfrutteremo questa esperienza di volo mentre completeremo i test integrati nei prossimi mesi e ci prepareremo per i voli di prova Talon-A", si legge in parte nella sua dichiarazione sostenuta dal presidente e CEO di Stratolaunch, Zachary Krevor.

A proposito, sapete che l'aereo da trasporto più grande del mondo è stato recentemente distrutto?