È decollato il primo volo intercontinentale con carburante rinnovabile della storia

Per la prima volta nella storia dell'aviazione, è decollato un aereo passeggeri alimentato solo con carburanti alternativi. Il Boeing 787 è in viaggio da Londra a New York, con ben 60 tonnellate di propellente costituito interamente da grassi di scarto e sottoprodotti agricoli.

Dopo aver visto il volo in grado di percorrere la tratta Francoforte – New York in 90 minuti, questa volta il l’intera operazione è stata gestita da Virgin Atlantic.

Nello specifico, il volo è partito da Londra Heathrow questa mattina alle 11:30 UTC e l’atterraggio è previsto all'aeroporto JFK di New York è alle 14:40 ET.

L’intero progetto è stato realizzato per dimostrare il potenziale dei cosiddetti carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), ragion per cui non contiene dei veri e propri passeggeri. Tuttavia, a bordo sono presenti Sir Richard Branson, fondatore di Virgin Atlantic, l'amministratore delegato della compagnia aerea Shai Weiss e il ministro dei trasporti britannico Mark Harper.

Lo stesso Shai Weiss, CEO di Virgin Atlantic, ha affermato che: “il volo dimostra che il carburante sostenibile per l’aviazione può essere utilizzato come sostituto sicuro e immediato del carburante per aerei di derivazione fossile ed è l’unica soluzione praticabile per decarbonizzare l’aviazione a lungo raggio”.

L’industria aeronautica rappresenta attualmente il 2-3% delle emissioni globali di carbonio e l’obiettivo di raggiungere voli a zero emissioni entro il 2050 è visto come un obiettivo cruciale nella lotta contro il cambiamento climatico. Ma cosa sono realmente questi SAF?

I SAF sono dei combustibili che rilasciano ugualmente carbonio nell’atmosfera quando vengono bruciati. Ciononostante, le loro emissioni sono circa il 70% inferiori rispetto ai carburanti per aerei convenzionali.

L’attuale volo è alimentato per l’88% da esteri idroprocessati e acidi grassi (HEFA) e per il 12% da cherosene aromatica sintetica (SAK), derivato dai prodotti di scarto della produzione di mais.

Sfortunatamente però, attualmente rappresentano solo lo 0,1% circa del propellente aeronautico utilizzato in tutto il mondo. A tal proposito, il governo del Regno Unito prevede di richiedere a tutte le compagnie aeree di utilizzare almeno il 10% di SAF entro il 2030.

Nonostante possa essere considerato come un primo passo verso un miglioramento ambientale e dopo aver visto gli italiani presenti sul volo spaziale commerciale di Virgin Galactic, nei prossimi anni sarà necessario andare oltre il SAF e sviluppare alternative a zero emissioni di carbonio.