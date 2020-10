Decreti sicurezza, arriva la stretta su dark web e pedopornografia: le novità

Nel nuovo decreto sicurezza approvato dal Governo nella notte figurano anche delle misure volte a contrastare i siti del dark web, allo scopo di frenare lo spaccio di stupefacenti attraverso il web. E’ però presente anche una norma sulla lotta alla pedopornografia online.

Per quanto riguarda il dark web, Palazzo Chigi in una nota ha specificato che con l’approvazione del nuovo decreto sicurezza “si estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti”.

Interessante anche la parte sulla pedopornografia: è previsto l’obbligo, da parte dei provider, di dotarsi di sistemi in grado di oscurare siti e portali che diffondono materiale pedopornografico.

Agli operatori telefonici sarà comunicata, da parte del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia, la lista dei siti su cui applicare il filtro. Le telco, a comunicazione ricevuta, saranno obbligate ad oscurare i siti entro sei ore.

Il decreto stabilisce anche l’inibizione di tali portali a livello di nome a dominio.

Lo scorso Luglio la Polizia Postale ha dato il via ad una maxi operazione contro la pedopornografia online, un fenomeno che purtroppo negli ultimi tempi ha registrato una crescita preoccupante.