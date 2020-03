Decreto Cura Italia: dal Governo 70 milioni di Euro per dotare gli studenti di PC

E' stato pubblicato nella notte sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Cura Italia varato dal Governo qualche giorno fa, contenente le misure economiche messe in campo dall'Esecutivo per sostenere le imprese impattate dalla pandemia di Coronavirus. Il Ministero ha messo sul piatto ben 70 milioni di Euro per favorire l'uso dei PC per la didattica.

La misura è rivolta agli studenti meno abbienti, che potranno servirsi dell'investimento per ottenere in comodato d'uso dispositivi individuali per la fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza. Il tema dell'e-learning è stato toccato dal Ministro dell'Istruzione al momento dell'annuncio della chiusura di tutte le scuole ed università, che ha voluto invitare gli alunni a continuare a studiare nonostante la mancata frequentazione delle classi.

Complessivamente, il Governo ha messo sul piatto 85 milioni di Euro per le piattaforme di didattica a distanza. Di questa somma, 10 milioni sono destinati alle scuole, e mirano ad accelerare l'uso di piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza. Per gli istituti che ne sono già provvisti, tale somma potrà essere utilizzata per il potenziamento.

I restanti 5 milioni di Euro invece serviranno per formare il personale scolastico (tra cui gli insegnanti) all'utilizzo degli strumenti e tecniche per effettuare lezioni da casa.

Resta da capire cosa intenda il Governo per "studenti meno abbienti", ma probabilmente bisognerà aspettare la circolare del MEF per i chiarimenti del caso.