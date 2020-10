Il Decreto Ristori potenzia Immuni: arriva il call center unico nazionale

Il nuovo decreto ristori approvato dal Governo ed in Gazzetta Ufficiale da oggi, prevede anche uno stanziamento di 4 milioni di Euro per il potenziamento dell’app Immuni per il Coronavirus. L’Esecutivo, per fare fronte alle lamentele dei cittadini, ha infatti intenzione di attivare un numero unico nazionale.

Obiettivo di questo provvedimento è fare in modo che non si verifichino più disservizi come quelli rilevati dagli utenti nelle scorse settimane.

Il call center permetterà non solo di ottenere tutte le risposte necessarie in caso di ricezione della notifica da parte di Immuni, il che eviterà di sovraccaricare le linee dei medici di famiglia, ma avrà anche un ruolo per i positivi al virus.

L’attivazione avverrà nei prossimi giorni presso il Ministero della Salute. Nel decreto si legge che si tratterà di “un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l’applicazione ‘Immuni’”.

Anche i contatti stretti dei positivi potranno chiamarlo, sia se hanno ricevuto la notifiche che comunicazione dall’ASL.

Come osservato da Repubblica, però, il decreto si riferisce ai soggetti “i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema tessera sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità”.

Da quanto si legge, però, non sarà possibile rivolgersi al numero nazionale per caricare i dati. Repubblica infatti sottolinea che è stato eliminato il comma due in cui si leggeva che “al fine di rendere efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, gli operatori del servizio di cui al comma 1, accedono al sistema centrale di Immuni per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i laboratori che diagnosticano casi di positività al virus SARS-Cov-2 comunicano gli stessi al Sistema tessera sanitaria che rende disponibili tali dati al predetto servizio nazionale”.

Nel frattempo però Immuni continua a macinare numeri importanti: dagli ultimi dati risulta essere scaricata da 9,4 milioni di utenti.