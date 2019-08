Deep Space Antenna 1, un'antenna incontra il popolo Wadjarri

Deep Space Antenna 1 è la prima parabola profonda 35 m dell'ESA, che fissa lo spazio per comunicare con le missioni particolarmente lontane da casa. Situata 140 chilometri a nord di Perth, nell'Australia occidentale, vicino al villaggio di New Norcia, in un punto perfetto per scansionare i cieli.

"Il popolo Wadjarri della regione di Murchison si riferisce a gran parte della via lattea come Emù, in quanto assomiglia a un Emù che si estende attraverso il cielo", afferma Suzy Jackson, responsabile manutenzione e operazioni per la stazione di terra. Gli Emù sono uccelli simili a degli struzzi. Se non ne foste a conoscienza, poi, sono anche i protagonisti di una delle più belle pagine di wikipedia mai create.



"Mi è stato detto che quando il naso dell'Emù raggiunge l'orizzonte, è il momento migliore per raccogliere le uova di Emù. Avere la nostra antenna in primo piano rende tutto ancora migliore. Sono stupito di quanto sia bello il nostro posto di lavoro."



L'antenna della Nuova Norcia fornisce supporto di routine alle missioni in orbita su Marte come Mars Express ed Exomars TGO e all'osservatorio spaziale Gaia, nel processo di creazione della mappa delle stelle nella nostra galassia più precisa del mondo e BepiColombo, sulla strada per Mercurio .



Con il lancio dell'ESTRACK dell'ESA, puoi scoprire esattamente quali missioni comunicano con quali antenne in qualsiasi momento e avere dettagli su ogni singola missione: qual è il loro obiettivo e quanto sono lontane?



Potete esplorare la rete ESTRACK in tempo reale o vai sul sito apposito dell'ESA. Oppure potete consultare la guida dell'ESA per utilizzare il sito.